На Украинском завтраке в Давосе ждут премьера Гончарука

В качестве почетного спикера на традиционном Украинском завтраке по случаю Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Мероприятие состоится в четверг, 23 января, говорится в пресс-релизе Фонда Виктора Пинчука.

«23 января 2020 года в Давосе (Швейцария) Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne проведут ежегодный Украинский завтрак — традиционное мероприятие, организованное по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ). В этом году темой дискуссии станет «Украина 2020 — новая реальность, новый нарратив, новые вызовы», — говорится в сообщении.

В качестве почетного спикера ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как отмечается, Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN, выступит модератором дискуссии с участием Дэвида Рубенштейна, соучредителя и соисполнительного председателя правления Carlyle Group, Роберта Шиллера, профессора экономики Йельского университета, Белая Форда, исполнительного директора General Atlantic, Джареда Коэна, главного исполнительного директора Jigsaw, а также Олега Сенцова.

Мероприятие посетят политики, бизнесмены, представители гражданского общества, СМИ из Украины и со всего мира.

Как сообщалось, 21-24 января в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум. Украинский дом в Давосе, по данным организаторов, будет работать с 20 по 24 января.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Давос и провести там заседание Национального инвестиционного совета.

Украинский завтрак в Давосе проводится ежегодно, начиная с 2005 года.