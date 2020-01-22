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Гончарук похвастался фотографией из Давоса

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Гончарук похвастался фотографией из Давоса

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум и провел первую встречу со своей финской коллегой.

Об этом глава правительства написал в Facebook.

«Два самых молодых премьер-министра мира на одном фото. Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давос — с премьер-министром Финляндии Санни Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии — первая за последние 5 лет», — отметил он.

Гончарук написал, что стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта «Финская поддержка реформы украинской школы».

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Напомним, что пятидесятый Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Туда отправилась украинская делегация, в том числе президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов.

Давос, Алексей Гончарук, Санни Марин
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Среда, 22 января 2020
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