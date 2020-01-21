В Украине 10 банков нарушают нормативы НБУ

Из 75 платежеспособных банков на 1 января 2020 года хотя бы один норматив нарушили 10 банков, хотя на 1 декабря их было 12.
Об этом сообщает FinClub.
За месяц из списка нарушителей выбыл Поликомбанк и Укрэксимбанк. Год назад нарушителями были 21 банк.
Согласно данным НБУ, все банки выполняли норматив Н1 (регулятивный капитал не менее 200 млн грн), норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не менее 10%, норматив достаточности капитала (Н3, не менее 7%) и краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не менее 60%.
Четыре банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%: Мисто Банк (34,41%), Проминвестбанк (38,67%), Индустриалбанк (49,87%), а новым нарушителем стал Ощадбанк (26,73%). Укрэксимбанк исправился (21,56%).
Норматив больших кредитных рисков (Н8, не более 8-кратного размера регулятивного капитала) выполняли все банки.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, не более 25%) нарушали 5 банков: ПУМБ (33,22%), Юнекс Банк (34,64%), Банк инвестиций и сбережений (70, 92%), Первый инвестиционный банк (80,39%), Мегабанк (92,3%). Поликомбанк прекратил нарушать норматив (24,76%).
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11, не более 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12, не более 60%).
Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.
Л13-1 нарушали четыре банка: Индустриалбанк (14,95%), Проминвестбанк (77,04%), Ощадбанк (224,38%), ПриватБанк (233,44%).
Л13-2 нарушал Проминвестбанк (50,15%).
LCR в иностранной валюте (не меньше 100%) нарушал Мисто Банк (76,04%), а LCR во всех валютах (не меньше 100%) выполняли все банки.
Лидером по нарушенным нормативам стал Проминвестбанк (3), который планирует 6 февраля отказаться от банковской лицензии. Другие банки-нарушители не выполняли один — два норматива.
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