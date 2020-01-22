Зеленский поздравил граждан страны с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины, сообщил сайт главы украинского государства.
«Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны... Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины! — говорится в видеообращении президента.
Зеленский отметил, что «ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желания экономического благополучия и процветания. Желания быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу».
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