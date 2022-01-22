Зеленский в День Соборности заявил о важности единства украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с 103-й годовщиной со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в соборную Украину.
«История Украины — не только предмет для изучения, важно ее понять, увидеть причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос — почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался», — говорится в обращении президента, размещенном на сайте главы государства в субботу.
Зеленский подчеркнул, что единство украинского народа — это «основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановления его территориальной целостности».
«Выполним свой долг перед будущими поколениями — сохраним Независимость и Соборность Украины», — подчеркнул президент.
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