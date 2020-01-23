Зеленский пообещал создать в Украине международный арбитраж для инвесторов

Международный арбитраж инвесторов будет создан в Украине для защиты прав собственности. Об этом в четверг заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было продемонстрировано в ходе «украинского завтрака», организованного в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Для защиты прав собственности мы создадим на Украине международный арбитраж для инвесторов», — пообещал глава государства, приглашая инвесторов в страну.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил вчера, что Украина для повышения доверия инвесторов может дать британским судам специальные полномочия во внутриукраинских коммерческих спорах.