Арахамия спрогнозировал вероятность роспуска нынешней Рады

Вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады девятого созыва составляет 40%, считает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся», — сказал Арахамия в интервью «Украинской правде», опубликованном на сайте издания в четверг утром.

Как следует из вопроса журналиста, пару месяцев назад Арахамия прогнозировал 75%-вероятность, что парламент не доработает до конца своей каденции.

Арахамия также сообщил, что остается главой фракции, и в этом вопросе будет ориентироваться на решение президента Украины Владимира Зеленского.

«Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать», — сказал глава фракции.