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Активы семьи Авраменко выставлены на аукцион, платежная система «EasyPay», вероятно, прекратит свою деятельность, - СМИ

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Активы семьи Авраменко выставлены на аукцион, платежная система «EasyPay», вероятно, прекратит свою деятельность, - СМИ

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) продает арестованный завод одной из крупнейших кондитерских компаний «АВК» в Днепре общей стоимостью 120,72 млн грн., сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.

На торги выставлено два лота, включающие здания и сооружения кондитерского завода, стоимостью 97,24 млн грн и 23,48 млн грн. Аукцион запланирован на 20 февраля.

Ранее СМИ сообщали о том, что Хозяйственный суд Донецкой области признал требования банков к кондитерской компании АВК на общую сумму около 4,5 млрд грн. В настоящее время многочисленные объекты и активы, принадлежащие семье Авраменко, находятся под арестом и будут выставлены на продажу.

По данным госреестра, конечными бенефициарами «АВК» являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Согласно данным youcontrol, в бизнес империю Владимира Авраменко и его семьи входит около 30 юридических лиц (фабрик АВК), а также наиболее известные ООО «ФК «Контрактовый дом» ( платежная система и терминалы «EasyPay»), которое в данным момент в равных долях принадлежит его сыновьям Авраменко Алексею и Антону, а ранее принадлежащее самому Владимиру Авраменко. Также братьям Авраменко принадлежит ООО «ИЗИ СОФТ», ООО «Украинская платежная система», ООО ФК «Абекор» и ряд других компаний.

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Эксперты уверены, что миллиардные долги бизнес-империи семьи Авраменко похоронят и платежную систему «EasyPay», которая последнее время и так испытывает проблемы, пишет From-ua.

В частности, ООО «ИЗИ СОФТ», ООО «Украинская платежная система» и ООО «ФК «Контрактовый дом», которые принадлежат семье Авраменко фигурируют в многочисленных уголовных делах по отмыванию денег незаконного на территории Украины букмекерского бизнеса в 2011-2018 годах.

АВК, EasyPay
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