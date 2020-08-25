ФГВФЛ через суд добивается возмещения 380 млн гривен от семьи Авраменко, собственников платежной системы «EasyPay»

Алексей Авраменко - один из владельцев EasyPay

Хозсуд Киева открыл производство по иску Фонда гарантирования вкладов против бывших акционеров и топ-менеджеров (в т.ч. членов наблюдательного совета) обанкротившегося банка «ТРАСТ» о возмещении ущерба на 379,5 млн гривен, сообщает Finbalance.

Среди ответчиков: Владимир Авраменко, который контролировал 78,9% акций банка, Сергей Беляев (16,1%), Сорин Маерян (5%), а также Сергей Будкин, Илья Юров, Николай Заяц, Дмитрий Дячук, Наталья Голуб, Татьяна Потемкина, Александр Сломчинський, Николай Фетисов и Алексей Свирид.

ФГВФЛ свои исковые требования обосновывает «ненадлежащим исполнением ответчиками своих трудовых обязательств», а именно тем, что они вели рискованную деятельность, которая противоречила интересам ПАО Банк «ТРАСТ» и его кредиторам.

НБУ признал банк неплатежеспособным и отправил на ликвидацию в декабре 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, о том, что Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) продает арестованный завод одной из крупнейших кондитерских компаний «АВК» в Днепре общей стоимостью 120,72 млн грн.

Хозяйственный суд Донецкой области признал требования банков к кондитерской компании АВК на общую сумму около 4,5 млрд грн. В настоящее время многочисленные объекты и активы, принадлежащие семье Авраменко, находятся под арестом и, вероятно, будут выставлены на продажу.

По данным госреестра, конечными бенефициарами «АВК» являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Согласно данным youcontrol, в бизнес империю Владимира Авраменко и членов его семьи входит около 30 юридических лиц (фабрики АВК). А также наиболее известные ООО «ФК «Контрактовый дом» (платежная система и терминалы «EasyPay»), которое в данным момент в равных долях принадлежит его сыновьям Авраменко Алексею и Антону, а ранее принадлежащее самому Владимиру Авраменко. Кроме того семье Авраменко принадлежат и работают под брендом «EasyPay» такие компании как ООО «ИЗИ СОФТ» и ООО ФК «Абекор».