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Goldman Sachs не будет проводить IPO компаниям без меньшинств в совете директоров

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Goldman Sachs не будет проводить IPO компаниям без меньшинств в совете директоров

С июля 2020 года один из крупнейших в мире инвестбанков не будет организовывать IPO для компаний, в совет директоров которых не входит хотя бы одна женщина или лицо нетрадиционной сексуальной ориентации

Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи, заявил в интервью CNBC на экономическом форме в Давосе СЕО инвестиционного банка Давид Соломон.

«C 1 июля мы не будем выводить компанию на биржу, если в ее совете директоров не будет хотя бы одного относящегося к меньшинствам человека, с упором на женщин. К 2021 году мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое», — сказал Соломон.

СЕО инвестбанка пояснил, что недавно в Европе и США провели IPO 60 компаний с советами директоров, состоящими исключительно из белых мужчин. «Мы можем упустить несколько бизнесов, но я думаю, что в долгосрочной перспективе разнообразие в совете директоров это лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров», — отметил Соломон. В совете директоров Goldman Sachs 11 человек, в том числе четыре женщины.

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Как пишет Bloomberg, советы директоров компаний — это редкий положительный пример «гендерного и расового разнообразия в высших эшелонах корпоративной Америки». Зарегистрированные в Калифорнии публичные компании с полностью мужскими советами директоров могут оштрафовать на $100 тыс. В прошлом году, продолжает агентство, почти половина открытых вакансий в советах директоров компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам. В июле последняя организация в S&P 500 с исключительно мужским составом в совете директоров назначила туда женщину.

IPO, Goldman Sachs
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