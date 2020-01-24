Шесть человек погибли в результате стрельбы в провинциальном немецком городке

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг), сообщает FOCUS Online со ссылкой на полицию.

Также два человека получили серьезные ранения, передает издание.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Рот-ам-Зе. Подозреваемого задержали. По данным полиции, ничего не указывает на то, что у него были какие-либо сообщники.

Также в полиции земли Баден-Вюртемберг СМИ заявили, что произошедшее — «семейная драма». По информации издания Bild, жертвами стали члены семьи стрелявшего.