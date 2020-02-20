Полиция установила личность и мотивы стрелка из Ханау

Мужчина, который, предположительно, открыл огонь в Ханау и убил 10 человек, действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, к такому выводу пришли следовали, изучив содержание письменного признания и видеообъяснения, которые оставил подозреваемый. Его личность установлена, по данным газеты, — это гражданин Германии Тобиас Р.
Полиция временно задержала отца подозреваемого. По информации Bild, в автомобиле стрелка были обнаружены боеприпасы. Подозреваемый располагал охотничьим билетом.
Владельцами кальянных баров в Германии обычно являются выходцы из стран Азии, прежде всего Турции.
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