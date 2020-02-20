Девять человек стали жертвами стрельбы в Германии

Число жертв стрельбы в немецком городе Ханау увеличилось до девяти человек. Об этом говорится в сообщении местной полиции.
«Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления в Хоймаркте и Курте-Шумахере-Платце, возросло до девяти», — сообщила пресс-служба.
Ранее СМИ сообщалиь, что при нападении на две кальянные в Ханау погибли восемь человек, еще пять получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело подозреваемого и еще одно тело рядом с ним. Таким образом общее число погибших составило 11 человек.
В настоящее время полиция устанавливает личности подозреваемого в стрельбе и жертв. Расследование продолжается.
Стрельба произошла 19 февраля около 22:00 по местному времени (около 23:00 по Киеву 20 февраля) в Ханау, который расположен в 30 км от Франкфурта-на-Майне.
Стрелок действовал в одиночку, пишет Hanauer Anzeiger со ссылкой на собственные источники.
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