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В годовщину обстрела Мариуполя США выступили с заявлением

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В годовщину обстрела Мариуполя США выступили с заявлением

Посольство США в Украине в пятую годовщину обстрелов Мариуполя подконтрольными РФ боевиками призвало РФ обеспечить полное прекращения огня на Донбассе и вывести оттуда свои войска.

«Сегодня Россия продолжает разжигать начатые ею гуманитарный, экологический и экономический кризисы. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более 13 тыс. украинцев. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, которые действуют на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет», — сказал атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в пятницу.

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Он отметил, что ракетные обстрелы Мариуполя пять лет назад, «направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений». Также атташе подчеркнул, что США твердо выступают на стороне народа Украины.

США, Донбасс, Мариуполь
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Пятница, 24 января 2020
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