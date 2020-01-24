В годовщину обстрела Мариуполя США выступили с заявлением

Посольство США в Украине в пятую годовщину обстрелов Мариуполя подконтрольными РФ боевиками призвало РФ обеспечить полное прекращения огня на Донбассе и вывести оттуда свои войска.
«Сегодня Россия продолжает разжигать начатые ею гуманитарный, экологический и экономический кризисы. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более 13 тыс. украинцев. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, которые действуют на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет», — сказал атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в пятницу.
Он отметил, что ракетные обстрелы Мариуполя пять лет назад, «направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений». Также атташе подчеркнул, что США твердо выступают на стороне народа Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016