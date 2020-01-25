«Главный по Украине» в Кремле решил уйти с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По его словам, решение было принято помощником президента из-за «смены курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал политолог.

Владислав Сурков стал помощником президента РФ в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. Ранее с 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства России, а с 2012-го — руководителя аппарата правительства.