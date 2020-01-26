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Зеленский сегодня на два дня едет в Польшу

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Зеленский сегодня на два дня едет в Польшу

26-27 января президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-ю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г.Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в воскресенье утром.

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Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польша, Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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maks vlasenko
maks vlasenko 24 минуты назад

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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