Зеленский сегодня на два дня едет в Польшу

26-27 января президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-ю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г.Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в воскресенье утром.

Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.