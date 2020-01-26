Пассажирам из Китая в «Борисполе» будут мерить температуру

С воскресенья, 26 января, в аэропорту «Борисполь» будут реализовывать скрининг пассажиров из Китая и проверять их инфракрасными термометрами.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

«Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения в субботу обновила рекомендации относительно скрининга. Для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Вирус был подтвержден и в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США, Франции и некоторых других странах.