Max Express внедрил процесс актуализации тарифов

В первом квартале 2020 года ООО «Макс Експресс», основываясь на анализе требований клиентов, внедрил процесс актуализации тарифов. Данный процесс предполагает внедрение гибкой и удобной тарифной политики для клиентов ООО «Макс Експресс». Как уточнили в компании, новая тарифная политика будет определятся только в зависимости от требований клиентов.

«На рынке платежных услуг растет конкуренция и качество продуктов платежных механизмов провайдеров, поэтому новая политика ООО „Макс Експресс“ повысит не только количество клиентов, но и приведет к развитию качества облуживания», — отметила директор компании Мери Джангвеладзе.

Как сообщалось, в начале января ООО «Макс Експресс» внедрил систему TransGuard — систему идентификации клиентов по стандарту BLS — Black List Screening. Цель системы TransGuard — проверка клиентов ООО «Макс Експресс» на соответствие «черным спискам». Программное обеспечение использует пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, который состоит из более чем 600 списков международных авторитетных организаций и стран. Обновление базы происходит автоматически два раза в день.