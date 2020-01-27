Зеленский и Дуда выступили с заявлениями для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Выступления транслировал Офис Президента.

«Мы с Анджеем Дудой откровенно обсудили вопросы совместного прошлого ради будущего. Украина возобновила поисковые работы, польские эксперты провели первые раскопки на Львовщине. Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастырь и возьмет ее под защиту», — отмечается в Твиттере Зеленского о встрече с польским президентом.

Также Зеленский подчеркнул, что европейское и международное сообщество не имеют права молчать, как это было в 1939 году, когда сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и всем последующим трагическим событиям.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность», — сказал он на совместном брифинге с президентом Польши.

Зеленский убежден, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Президент Украины заявил, что все государства мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

Напомним, Зеленский 26-27 января находится в Польше с рабочим визитом.