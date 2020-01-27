Войти
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
официально
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель
кадры
Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Зеленский и Дуда выступили с заявлениями для СМИ

2877
Зеленский и Дуда выступили с заявлениями для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Выступления транслировал Офис Президента.

«Мы с Анджеем Дудой откровенно обсудили вопросы совместного прошлого ради будущего. Украина возобновила поисковые работы, польские эксперты провели первые раскопки на Львовщине. Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастырь и возьмет ее под защиту», — отмечается в Твиттере Зеленского о встрече с польским президентом.

Также Зеленский подчеркнул, что европейское и международное сообщество не имеют права молчать, как это было в 1939 году, когда сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и всем последующим трагическим событиям.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность», — сказал он на совместном брифинге с президентом Польши.

Зеленский убежден, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Читайте также: Украинского депутата выбрали вице-президентом ПАСЕ

Президент Украины заявил, что все государства мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

Напомним, Зеленский 26-27 января находится в Польше с рабочим визитом.

Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016