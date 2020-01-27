Зеленский и Дуда выступили с заявлениями для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда выступили с заявлениями для представителей СМИ.
Выступления транслировал Офис Президента.
«Мы с Анджеем Дудой откровенно обсудили вопросы совместного прошлого ради будущего. Украина возобновила поисковые работы, польские эксперты провели первые раскопки на Львовщине. Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастырь и возьмет ее под защиту», — отмечается в Твиттере Зеленского о встрече с польским президентом.
Также Зеленский подчеркнул, что европейское и международное сообщество не имеют права молчать, как это было в 1939 году, когда сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и всем последующим трагическим событиям.
«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность», — сказал он на совместном брифинге с президентом Польши.
Зеленский убежден, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.
Президент Украины заявил, что все государства мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.
Напомним, Зеленский 26-27 января находится в Польше с рабочим визитом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016