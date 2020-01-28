ЕС ввел санкции против 7 россиян, причастных к незаконным выборам в Крыму

Европейский Союз внес в санкционный список семерых человек, так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным выборам, которые прошли в сентябре 2019 года на полуострове Крым, аннексированном РФ.
Соответствующее решение принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам без обсуждения во исполнение одобренного днем ранее Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС решения.
Санкции применены за «подрыв территориальной целостности Украины».
Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», в списке — т.н.«временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя» Михаил Развожаев, т.н.«председатель Совета министров Республики Крым» Юрий Гоцанюк, т.н. «председатель Законодательного собрания Севастополя» в 2016-19 гг, в настоящее время — т.н. «заместитель Законодательного собрания Севастополя» Екатерина Алтабаева.
Должности остальных четырех — С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Немуова — установить не удалось.
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