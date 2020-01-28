Суд отказался забрать «Днеправиа» у Коломойского

Фонд государственного имущества не добился в суде возврата компании «Днеправиа» в государственную собственность.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Северного апелляционного суда от 23 января.
Отмечается, что Северный апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 11.09.2019, которым Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО «Галтера» в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций «Днеправиа» от 28 августа 2009 года.
Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением «Галтера» обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.
Также по оценкам ФГИ, «Галтера» из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта «Днепропетровск» (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.
Напомним, что ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО «Галтера».
В результате авиакомпанией через «Галтеру» владеет группа «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского.
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