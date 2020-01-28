Зампред российской Госдумы избран вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали главу российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого вице-спикером ассамблеи. Об этом сообщают российские СМИ.
В голосовании из 321 парламентария приняли участие 252. Засчитаны были 249 голосов, а три бюллетеня были признаны испорченными. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 депутата, против — 117.
Ранее большинство участников зимней сессии ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, однако набранных голосов не хватило для победы, поскольку регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов «за» от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.
В общей сложности у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно вице-спикеры выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.
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