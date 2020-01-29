Пентагон собирается до конца года испытать четыре гиперзвуковые ракеты

Пентагон до конца 2020 года планирует провести четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках «очень агрессивной» экспансии соответствующей военной программы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

«К концу года мы как минимум четыре раза запустим разные образцы», — заявил агентству помощник главы Минобороны Майк Уайт. Ракеты способны летать со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, и при этом маневрировать, отмечает агентство.

Bloomberg указывает, что 24 января министр обороны Марк Эспер назвал гиперзвуковое оружие ключевой частью «великого противостояния» с Китаем. По его словам, США существенно ускорили работу в этом направлении, и армия сможет получить такое оружие на годы раньше, чем планировалось.

Высокопоставленные американские чиновники и военные регулярно признают отставание США в сфере гиперзвукового оружия.

25 января стало известно о контракте Пентагона и Northrop Grumman, согласно которому компания должна будет провести исследования, разработать и продемонстрировать технологию, которая в дальнейшем будет применена в создании усовершенствованного перехватчика гиперзвуковых целей в верхних слоях атмосферы. Еще один из ключевых подрядчиков Минобороны США в области гиперзвукового оружия — компания Lockheed Martin. Она заключила контракты с военным ведомством более чем на $1 млрд.