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Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

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Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

Военные Китая провели два испытания гиперзвукового оружия за лето 2021 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее в октябре газета со ссылкой на источники сообщила, что КНР провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и что это «застало врасплох» американскую разведку. По словам источников издания, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия» и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы. В Пентагоне выразили озабоченность действиями Китая, но не стали комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты. Позднее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай в августе этого года провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.

Теперь газете стало известно о том, что Китай провел испытания дважды. Первые из них прошли, согласно источникам, не в августе, а 27 июля. По словам четырех человек, знакомых с оценками разведки США, тогда военные КНР осуществили пуск ракеты с системой «частично-орбитального бомбометания», чтобы запустить вокруг Земли «гиперзвуковой планирующий летательный аппарат», способный нести ядерное оружие.

Затем 13 августа Китай провел второе испытание гиперзвукового оружия, заявили газете осведомленные источники. Какое именно это было оружие, не говорится в сообщении.

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Тем не менее, три человека, которым известно об июльском испытании, заявили изданию, что пуск ошеломил министерство обороны США и американскую разведку, поскольку Китай продемонстрировал новый оружейный потенциал.

Сейчас ученые, работающие на американское правительство, пытаются осознать, какой военный потенциал есть у КНР, и чем не обладают Соединенные Штаты, сообщил газете источник. Достижения Китая, по их оценке, «бросают вызов законам физики».

Китай, гиперзвуковое оружие
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