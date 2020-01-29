Уволенному главе «Укрзализныци» выплатят компенсацию за расторжение контракта

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» 28 января решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой компенсации, позднее на заседании в среду Кабинет Министров согласовал его увольнение, об этом на своей странице в Facebook написал сам экс-глава «Укрзализныци».
«Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это — решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту», — сообщил он.
Он также отметил, что несколько последних месяцев наблюдательный совет «Укрзализныци» рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны.
«Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось», — подчеркнул Кравцов.
Он также заявил, что «Укрзализныця» сейчас переживает один из своих лучших периодов практически по всем показателям.
Как сообщалось, Кабмин согласовал увольнение главы «Укрзализныци» Кравцова и планирует объявить новый конкурс на эту должность.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к управляющему органу, набсовет «Укрзализныци» рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.
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