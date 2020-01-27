Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» (УЗ) рассматривает вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова, сообщил журналистам в кулуарах форума «Дороги UA 2020» министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова — Ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета», — цитирует чиновника Интерфакс-Украина.
По словам Криклия, набсовет «Укрзализныци» проводит серию заседаний по этому вопросу.
«Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная», — заявил Криклий.
Он также подчеркнул, что украинская ж/д компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.
«Потому мы в ближайшее время будем менять руководство «Укрзализныци», — заявил министр, отметив, что помимо вопроса увольнения Кравцова в компании есть и другие проблемы.
В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ.
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