Правительство уволило Кравцова из «Укрзализныци»

Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение главы АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова.
Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.
«Мы согласовали увольнение руководителя „Укрзализныци“. Это важный, по нашему мнению, шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании», — отметил он.
По словам Гончарука, вскоре объявят новый конкурс на должность главы «Укрзализныци».
Напомним, что Кравцов работал в «Укрзализныце» с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем — директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления «Укрзализныци».
10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был и.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.
30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с «Укрзализныцей», чтобы начать работу в публичном государственном секторе.
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