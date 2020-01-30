Alibaba подала патент на смартфон, который складывается с двух сторон

Китайская компания Alibaba Group Holding подала заявку на патент нового смартфона, который может складываться как в верхней, так и в нижней части экрана. Об этом в четверг сообщил портал Abacus, который специализируется на технологических новостях из Китая и является подразделением газеты South China Morning Post.
В отличие от предыдущих складных смартфонов от Samsung и Motorola дизайн нового устройства от Alibaba имеет два «шарнира». На задней панели есть еще один экран, который выполняет функцию дисплея, когда смартфон находится в сложенном виде.
По данным портала, несмотря на то, что в 2012 году китайская компания уже предпринимала попытку выйти на рынок смартфонов совместно с китайским производителем электроники и бытовой техники Haier, дальнейшая судьба патента на данный момент неизвестна, так как Alibaba в настоящее время не занимается производством мобильных телефонов.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта. Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.
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