Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался). Котировки выросли благодаря успешному квартальному отчету компании, который, как пишет Bloomberg, «разбил вдребезги» прогнозы аналитиков. В частности, Amazon отчиталась о прибыли в размере $87,4 млрд, прибыль на акцию — $6,47 (эксперты ожидали $4,11).
Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до примерно $129,5 млрд. Bloomberg уточняет, что в его рейтинге Billionaires Index эти изменения пока не отражены: индекс обновится после закрытия торгов в пятницу, 31 января. Forbes оценивает состояние Безоса в $116 млрд.
Аналогичная история произошла с основателем Tesla Илоном Маском: после публикации квартального отчета автопроизводителя, который превысил ожидания экспертов, акции компания резко выросли, а сам Маск за час разбогател на $2,3 млрд. Его состояние составило около $36 млрд.
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