В Кремле не видят проблемы в визите Помпео в Украину и к союзникам РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом США развивать связи с другими государствами. Таким образом он прокомментировал визиты госсекретаря США Майкла Помпео в Украину, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

«В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане», — сказал Песков журналистам в пятницу.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Соединенные Штаты Америки имеют свои отношения с этими странами». При этом он заметил, что «со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями».

30 января Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. 1 февраля он должен отправиться в Беларусь, затем в Казахстан и Узбекистан.