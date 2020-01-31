Помпео уверяет, что никто не ставил условия для визита Зеленского в Вашингтон

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.
«Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили — что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон», — сказал он на брифинге с президентом Украины в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, для встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо лишь найти соответствующее время.
«Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий», — добавил Помпео.
Он подчеркнул, что США будут «всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. «И мы уверенны, что такая встреча состоится» — сказал он.
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