Войти
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло
официально
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло
Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым
позиция
Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

330
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами. Об этом белорусский лидер заявил, встречаясь с Помпео в субботу.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей CША рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент сказал, что уже давно знаком с Помпео. «К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (руководителя ЦРУ, — Ред.), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб», — пояснил Лукашенко.

В частности, уточнил он, речь идет о совместном проведении операций «по противодействию распространения ядерных элементов на границе с Беларусью». «Мы вместе задержали несколько преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада», — заявил Лукашенко.

Читайте также: Зеленский требует у руководителей двух областей снизить цены на отопление

Как отметил госсекретарь США, его страна ценит вклад Беларуси в борьбу с международным терроризмом. «Мы действительно совместно работали по борьбе с терроризмом. Мы высоко ценим вашу работу, мы и дальше можем развивать наши отношения в этом направлении», — сказал Помпео.

Напомним, что визит Помпео — первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости Беларусь в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.

Беларусь, Александр Лукашенко, Майк Помпео
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 1 февраля 2020
Пятница, 31 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016