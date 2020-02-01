Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами. Об этом белорусский лидер заявил, встречаясь с Помпео в субботу.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей CША рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент сказал, что уже давно знаком с Помпео. «К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (руководителя ЦРУ, — Ред.), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб», — пояснил Лукашенко.

В частности, уточнил он, речь идет о совместном проведении операций «по противодействию распространения ядерных элементов на границе с Беларусью». «Мы вместе задержали несколько преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада», — заявил Лукашенко.

Как отметил госсекретарь США, его страна ценит вклад Беларуси в борьбу с международным терроризмом. «Мы действительно совместно работали по борьбе с терроризмом. Мы высоко ценим вашу работу, мы и дальше можем развивать наши отношения в этом направлении», — сказал Помпео.

Напомним, что визит Помпео — первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости Беларусь в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.