В Украине трижды за год повысят максимальную пенсию

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.
Размер максимальной пенсии будет повышаться в 3 этапа:
с 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн;
с 1 июля 2020 — составит 17 120 грн;
с 1 декабря 2020 — 17 690 грн.
В Украине размер пенсии для лиц, утративших трудоспособность, в соответствии с нормой Верховной Рады от 2011 года, не может превышать 10 прожиточных минимумов. Но она не касается тех, кому пенсию назначили до этого.
Самые большие пенсии в Украине пока получают те, кто имел особые права, в частности, бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.
По системе, которая сейчас действует в Украине, чтобы получать максимальную пенсию, украинцам нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.
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