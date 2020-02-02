На бизнес-форум в Киев едут более 400 турецких бизнесменов

В украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, который пройдет 3 февраля при участии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, примут участие более 400 турецких бизнесменов.

Об этом Укринформу сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Логическим является интерес к бизнес-форуму, который состоится в Киеве 3 февраля. По моей информации, в нем желание участвовать выразили более 400 бизнесменов из Турции. Это также свидетельствует об огромном интересе », - сказал Сибига.

По его словам, турецкую сторону интересует, в частности, зеленая энергетика, агросфера, участие в строительстве крупных инфраструктурных объектов.

«Уверен, мы будем иметь новые контракты и в этом году, получим положительную динамику именно в развитии отношений между малым и средним бизнесом», — сказал дипломат.

Он сообщил, что в феврале этого года планируется украинская торговая миссия в Стамбуле.

"Этап разговоров о двустороннем экономическом потенциале взаимодействия, ознакомление с возможностями сторон, прошел. Пришло время активных действий. Турецкий бизнес четко понимает, что Украина — это правильное место для развития бизнеса, — подытожил дипломат.

Как сообщалось, в понедельник, 3 февраля, будет заседать Стратегический совет высокого уровня между Украиной и Турцией, Киев посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.