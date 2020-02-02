Доходы бюджета в январе оказались ниже прогноза почти на 25%

Доходы государственного бюджета в январе текущего года почти на 25% оказались ниже, чем было запланировано правительством. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
«В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше планируемых», — сказано в сообщении ведомства со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины. В Минфине сообщили, что ключевыми причинами, которые повлияли на низкий уровень доходов, стали меньший от прогнозного обменный курс гривны (в среднем в январе 24,1 гривен за доллар при прогнозе в 27 гривен за доллар), меньший объем импорта на 2,5%, а также низкие цены на газ.
В частности, в январе оказались меньше прогнозируемых поступления от акцизных сборов, рентных платежей, налога на добавленную стоимость. В ведомстве подчеркнули, что с учетом этих данных Минфин страны инициирует «ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы», которые влияют на доходы и расходы госбюджета.
Бюджет на 2020 год утвержден Верховной радой 14 ноября прошлого года. Его доходная часть составляет 1193,7 млрд гривен, расходная — 1180,1 млрд гривен, предельный дефицит бюджета определен на уровне 94,3 млрд гривен.
Основная статья расходов — погашение и обслуживание государственного долга, на это предполагается потратить около трети всего госбюджета — 424 млрд гривен.
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