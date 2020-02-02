Сурок Фил из Пенсильвании не согласился с украинским коллегой и предсказал раннюю весну

Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал в воскресенье, что весна в этом году наступит рано.

Пятикилограммовый сурок был извлечен рано утром из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

«Так как тени нет, весна наступит рано», — провозгласил один из представителей «Клуба сурка», выступая традиционно от лица Фила и обращаясь к нескольким тысячам человек, собравшимся по такому случаю в Панксатони. Трансляция велась на сайте клуба.

Отметим, что украинский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля в поселке Гайдары Харьковской области, предсказал затяжную весну.