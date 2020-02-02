Рада на следующей неделе может сделать шаг к сокращению количества депутатов

Парламент на предстоящей пленарной неделе 4-7 февраля может предварительно одобрить внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы (законопроект № 1017) и направить его в Конституционный суд для получения вывода о соответствии законопроекта статьям Конституции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как следует из предварительной повестки дня, обнародованной на сайте Верховной Рады, профильные комитеты предлагают народным депутатам также продолжить работу над другими законопроектами о внесении изменений в Основной закон, по которым Конституционный суд уже дал свои выводы. В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора государственного бюро расследований (№ 1014) и внесение изменений в ст.93 Конституции о законодательной инициативе народа (№ 1015).
В предварительной повестке дня — также законопроекты № 1016 о внесении изменений в Конституцию Украины об уполномоченных Верховной Рады и № 1027 о внесении изменений в ст.81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Эти законопроекты Верховной Раде предлагается рассмотреть во вторник.
В повестке дня на вторник также увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмигаля вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий.
Как известно, утверждает повестку дня пленарных заседаний согласительный совет руководителей фракций и групп. Его заседание состоится в понедельник.
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