В «Слуге народа» не будут наказывать депутата, предложившего пенсионерам продать «элитную собаку»

Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не видит необходимости применять какие-либо санкции на уровне партии к депутату Евгению Брагару, который предложил пенсионерам «продать собаку элитной породы», чтобы оплатить коммуналку.

Об этом политик сказал журналистам во время брифинга в Верховной Раде 3 февраля, сообщает Укринформ.

«Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее... Надо исправлять саму причину. Сама причина — она же не столько в Евгении, сколько в той ситуации с тарифами, платежами», — отметил он.

Как сообщалось, в эфире одного из ток-шоу 25-летний народный депутат из «Слуги народа» Евгений Брагар предложил пенсионерам «продать собаку элитной породы» для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.

Впоследствии в партии принесли извинения за его высказывания, добавив, что некоторым депутатам не стоит ходить на прямые эфиры. Брагар тоже извинился за совет пенсионерке и объяснил, что имел в виду «случаи несправедливости», когда люди скрывают свои имения и роскошный образ жизни и в то же время пользуются субсидиями.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов более взвешенно относиться к своим высказываниям во время эфиров и общения с людьми.