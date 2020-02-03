Эрдоган заверил, что Турция не признает аннексию Крыма

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом», — сказал Эрдоган на совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями СМИ в понедельник.

Напомним, что Украина и Турция подписали сегодня в Киеве соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов.