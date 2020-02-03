Зеленский обсуждал с Эрдоганом возможность транспортировки каспийского газа

Для Украины является важным вопрос диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок через Турцию каспийского природного газа по газопроводу, а также поставки сжиженного газа, заявляет глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину», — сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник.

Также он заявил, что Украина и Турция намерены увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд в год.

«У нас есть амбициозная цель — достичь объема двусторонней торговли в $10 млрд», — сказал глава государства. По его словам, во время встречи стороны обсудили ряд тем, в том числе сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах.

«Сегодня нами были найдены пути, как именно активизировать сотрудничество в транспортной сфере. Это касается, в частности, интермодальных и паромных перевозок», — сообщил Зеленский. По его мнению, Украина и Турция «должны играть ключевую роль в транспортных потоках, которые соединяют Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Центральной Азией». Зеленский проинформировал, что договорился с Эрдоганом придать импульс сотрудничеству в авиационной сфере. В частности, сообщил президент Украины, это касается строительства и поставок самолетов Ан-178.

«Также сегодня одобрено важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров», — добавил Зеленский. На встрече также была достигнута договоренность ускорить работу над тестом соглашения о свободной торговле.

В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около $4 млрд.

Правительства Турции и Украины в Киеве в присутствии президентов обеих стран подписали ряд соглашений, в частности, межправительственные соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о внедрении финансовой помощи. Кроме того были подписаны документ о взаимном признании удостоверений водителей и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере предотвращения катастроф и ЧС, а также ликвидации их последствий.