В ВОЗ признали, что медицинские маски не защищают от коронавируса

Медицинские маски не защищают от коронавируса 2019-nCoV, однако они способны снизить риск заражения. С такими пояснениями выступила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая наиболее актуальные вопросы и ответы по поводу вспыхнувшего в Китае заболевания.

«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену», — констатировала ВОЗ. Под «респираторной гигиеной» эксперты организации подразумевает необходимость поддерживать «дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми».

ВОЗ посоветовала использовать маску «рационально» во избежание «ненужного расходования ценных ресурсов». Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

Отвечая на вопрос о том, можно ли заразиться от животных, ВОЗ пояснила, что «источник 2019-nCoV пока не идентифицирован», однако, «скорее всего», таким источником «в некоторых из первых случаев заражения людей» послужили животные с рынка в Китае. В этой связи эксперты порекомендовали «избегать прямого незащищенного контакта с животными» на подобных рынках, а также не употреблять в пищу сырые или «недостаточно приготовленные продукты животного происхождения». Что же касается домашних питомцев, то, как заметили в ВОЗ, в настоящее время нет сведений, что домашние животные, включая кошек и собак, «были заражены или выступали переносчиками 2019-nCoV».

ВОЗ отметила, что посылки из Китая безопасны. По опыту вспышек других коронавирусов известно, что они «долго не выживают на предметах, таких как письма или посылки».