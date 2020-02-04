Прокуратура продлила срок следствия по делу Шеремета до апреля

Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года. Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, информировало во вторник «Общественное» телевидение.

«Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы», — сообщило СМИ.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до шести месяцев, то есть до июня 2020 года. В свою очередь адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было три с половиной года.

Напомним, что правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых участников силовой операции на Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, позже заменив его ночным арестом.

Во вторник Печерский райсуд столицы проведет заседание по вопросу о продлении меры пресечения подозреваемым по делу об убийстве Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал в Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.