Войти
Зеленский анонсировал новый обмен пленными
официально
Зеленский анонсировал новый обмен пленными
Уровень доверия к Гончаруку резко снизился
vox populi
Уровень доверия к Гончаруку резко снизился

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В ДНР считают, что Украина скрывает от них 149 задержанных

544
В ДНР считают, что Украина скрывает от них 149 задержанных

Представители Киева якобы не признают задержание 149 лиц, связанных с конфликтом на Донбассе. Об этом Донецкому агентству новостей во вторник заявила «уполномоченный по правам человека» в так называемой Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

«На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 149 сторонников республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека», — отметила собеседница.

По ее словам, поиск людей на украинской территории ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат омбудсмена ДНР об их задержании спецслужбами Киева. В последний раз такое обращение было принято на минувшей неделе.

Кроме того, согласно имеющимся в распоряжении уполномоченного данным, в списке пропавших без вести числятся до 500 человек. В ДНР не исключают, что они также могут находиться в украинском плену.

Морозова также заявила, что большая часть людей, переданных ДНР в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, не была процессуально очищена властями Украины.

«Из всех людей, которых мы получили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, 60% на сегодняшний день процессуально не очищены», — сказала она.

Читайте также: В ВОЗ признали, что медицинские маски не защищают от коронавируса

Омбудсмен пояснила, что указанные люди остаются в Украине в розыске и в их отношении фактически продолжаются следственные мероприятия. В остальных случаях процессуальная очистка осуществлена полностью, у некоторых освобожденных были акты о помиловании президентом Украины, добавила Морозова.

Обмен пленными между Украиной и «республиками» Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. Он проходил по формуле «124 на 76». Киев, в частности, передал Донецку 61 человека.

ДНР, обмен пленными
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 февраля 2020
Понедельник, 3 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016