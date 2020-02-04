В ДНР считают, что Украина скрывает от них 149 задержанных

Представители Киева якобы не признают задержание 149 лиц, связанных с конфликтом на Донбассе. Об этом Донецкому агентству новостей во вторник заявила «уполномоченный по правам человека» в так называемой Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

«На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 149 сторонников республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека», — отметила собеседница.

По ее словам, поиск людей на украинской территории ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат омбудсмена ДНР об их задержании спецслужбами Киева. В последний раз такое обращение было принято на минувшей неделе.

Кроме того, согласно имеющимся в распоряжении уполномоченного данным, в списке пропавших без вести числятся до 500 человек. В ДНР не исключают, что они также могут находиться в украинском плену.

Морозова также заявила, что большая часть людей, переданных ДНР в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, не была процессуально очищена властями Украины.

«Из всех людей, которых мы получили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, 60% на сегодняшний день процессуально не очищены», — сказала она.

Омбудсмен пояснила, что указанные люди остаются в Украине в розыске и в их отношении фактически продолжаются следственные мероприятия. В остальных случаях процессуальная очистка осуществлена полностью, у некоторых освобожденных были акты о помиловании президентом Украины, добавила Морозова.

Обмен пленными между Украиной и «республиками» Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. Он проходил по формуле «124 на 76». Киев, в частности, передал Донецку 61 человека.