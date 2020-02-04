В Киеве завтра ожидается снегопад

В среду, 5 февраля, в Киеве ожидаются значительные осадки, прирост снежного покрова — до 10 см, на дорогах гололедица, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«Вследствие влияния южного циклона в столице ожидается изменение погодных условий. Так, в течение суток 5 февраля — значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре», — говорится в обнародованном во вторник днем пресс-службой КГГА сообщении.
В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах Киева, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
По возможности рекомендуется воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.
Кроме того, с целью предотвращения травматизма и во избежание аварийных ситуаций киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу, придерживаться советов во время гололеда.
«Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных местах, быть осторожными и осмотрительными», — говорится в сообщении.
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