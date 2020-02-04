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В Украину без пошлин завозят иномарки под видом авто для инвалидов

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Украинцы при растаможивании авто для избежания налогообложения часто маскируют ее под гуманитарную помощь для людей с инвалидностью.

Об этом говорится в сюжете журналистов для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Отмечается, что украинцы при этом пользуются дырами в законе, отсутствием контроля, поддельными документами от фиктивных дарителей и сомнительными медицинскими справками.

Согласно украинскому законодательству, лица с инвалидностью имеют право получить в подарок авто от иностранца.

«Транспорт по утвержденной Кабмином процедуре признается гуманитарной помощью, поэтому на границе за него не нужно платить пошлину и НДС.

Эффективного контроля за процедурой никто не осуществляет, поэтому многие люди пользуются законом, чтобы удешевить импортный автомобиль — просто покупают за границей авто, вписывают в документы подставных дарителей, и так избавляются от обязанности платить налоги», — говорится в сюжете.

При этом, гуманитарное авто должно помочь с передвижением человеку с инвалидностью. Если же он не может управлять автомобилем самостоятельно, его должен возить родственник или опекун — он должен не просто формально быть прописанным рядом, а действительно жить вместе с лицом с инвалидностью и помогать ему.

Однако люди часто пользуются инвалидным статусом своих пожилых родственников, чтобы оформить на них авто и забрать себе.

«Например, в Виньковцах Хмельницкой области проживает пенсионерка Людмила Гома. В 2018 году на нее оформили «гуманитарный» кроссовер Mercedes-Benz GLA 200.

За рубежом такой стоит от 23 тыс долларов. В бюджет при его растаможивании недоплатили около 8,3 тыс долларов. При этом у пенсионерки автомобиля нет, в разговоре с журналистами она даже не смогла вспомнить «благодетеля» из Германии, который ей это авто «подарил», — подчеркивают журналисты.

Как отмечается в сюжете, подаренным Mercedes пользуется невестка Людмилы Гомы Ирина, которая называет транспорт своим и распоряжается по своему усмотрению.

Согласно правилам, нельзя воспользоваться «гуманитарной» льготой при растаможке авто, если у нее в пользовании или собственности уже есть автомобиль, однако это правило также постоянно нарушают.

«Несколько лет назад бабушке судьи из Хмельницкой Ивана Заярнюк „подарили“ гуманитарную Audi A3 2016 выпуска. Ездила на ней, правда, не бабушка — а жена судьи. После смерти родственницы автомобиль перешел в собственность служителя Фемиды», — говорится в сюжете.

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В то же время на Полтавщине, как отмечается, ввоз легковых авто из Европы под видом гуманитарки поставили на поток.

По версии правоохранителей, посредники покупали машины в Германии, а чтобы растаможить их «под ноль», то есть не платя налогов, подделывали дарственные письма, и покупали у медиков справки об инвалидности с нужными показаниями. Чиновников Полтавской ОГА также подозревают в участии в этой схеме: именно они брали на учет людей с инвалидностью, «не замечая» уже зарегистрированные на них авто.

Дело расследуется уже два года, приговоров в судебном реестре до сих пор нет.

авто, импорт, инвалиды
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