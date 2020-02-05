Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры

Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Тelegram.
«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат», — написал Гончарук.
Он убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — теперь максимальная премия будет не больше, чем один оклад.
Премьер-министр добавил, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно. «Также правительство обратится в наблюдательный совет НАК „Нафтогаз України“ с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения», — написал он.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 17 января поручил КМУ подготовить новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране, урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК «Нафтогаз України».
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