Войти
Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры
официально
Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры
Зеленский знает куда потратить $2,9 миллиарда от «Газпрома»
инициатива
Зеленский знает куда потратить $2,9 миллиарда от «Газпрома»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры

1796
Гончарук сказал, сколько теперь будут зарабатывать министры

Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Тelegram.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат», — написал Гончарук.

Он убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — теперь максимальная премия будет не больше, чем один оклад.

Премьер-министр добавил, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно. «Также правительство обратится в наблюдательный совет НАК „Нафтогаз України“ с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения», — написал он.

Читайте также: Зеленский знает куда потратить $2,9 миллиарда от «Газпрома»

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 17 января поручил КМУ подготовить новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране, урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК «Нафтогаз України».

зарплаты, Кабмин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 февраля 2020
Вторник, 4 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016