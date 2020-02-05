Самым крупным должником «Дельта Банка» является «Бони и Клайд»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал полные обновленные списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями к взысканию с них.
«Более 3,1 млрд — сумма долга по кредиту, выданному АО» Дельта Банк«. У отдельных заемщиков АО «Банк» Финансы и Кредит" и АО «ВТБ Банк» задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков есть соответствующие судебные решения, ожидающие исполнения«, — отметили в ФГВФЛ.
Сообщается, что речь идет об ООО «Бони и Клайд» (переименовано в ООО «Факториал»), которое задолжало Дельта Банку 3,188 млрд грн.
В топ-3 крупнейших должников Дельта Банка, который на текущий момент является крупнейшим банком-банкротом, входят ООО «Днипрометалсервисгруп» (2,106 млрд грн) и ЗАО «Торговый Дом Азовзагальмаш» (1,894 млрд грн).
На четвертом месте — ОАО «ТД Азовзагальмаш» (1,326 млрд грн), а на пятом — ОАО «Мариупольский термический завод» (заемщик ОАО «Азовзагальмаш») также с долгом в 1,326 грн.
Наибольшим должником банка «Финансы и Кредит» является ОАО «Внешнеторговая фирма КрАЗ» (1,997 млрд грн).
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