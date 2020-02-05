Депутата Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Государственное бюро расследований вызывает 6 февраля народного депутата от «Европейской солидарности» Софию Федину для вручения письменного уведомления о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«По поручению генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований по соблюдению требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 года вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия — вручения письменного уведомления о подозрении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

«В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предупреждения спекуляций о неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку последней на официальном сайте Офиса генерального прокурора», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в конце ноября следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ «проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины» народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробий.