Депутата Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Государственное бюро расследований вызывает 6 февраля народного депутата от «Европейской солидарности» Софию Федину для вручения письменного уведомления о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
«По поручению генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований по соблюдению требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 года вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия — вручения письменного уведомления о подозрении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.
«В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предупреждения спекуляций о неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку последней на официальном сайте Офиса генерального прокурора», — добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в конце ноября следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ «проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины» народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробий.
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