Зеленский пообещал усилить правительство новыми кадрами

Правительство будет «усилено» новыми кадрами по социальному и экономическому направлениям деятельности. Об этом в среду сообщил журналистам президент Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем практику усиливать правительство. Сейчас предлагаются новые кадры, чтобы усилить правительство по нескольким направлениям — как социальному, так и экономическому. Для нас это очень нужно», — заявил глава государства, уточнив, что этот процесс будет завершен через «пару недель».

Зеленский признал, что имеет претензии к работе Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. «Действительно, много вещей сделали, есть вещи, и их тоже немало, которые еще не сделаны», — отметил он, характеризуя работу правительства. По словам президента, отчет Гончарука о работе Кабмина будет презентован 14 февраля.

Напомним, что 17 января Владимир Зеленский отказался удовлетворить заявление Гончарука об отставке. Правительству со стороны главы государства было поручено решить ряд задач и подготовить отчет о работе до 4 февраля для предоставления его депутатам Верховной Рады. Однако накануне отчет так и не был представлен.