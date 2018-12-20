Стало известно, какие страны в этом году чаще всего посещали украинцы

В 2018 году больше всего украинцев посетили Польшу, Венгрию, Молдову и Румынию. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, суммируя предварительные результаты пропускных операций года.
«Статистика свидетельствует, что в 2018 году передовые позиции в поездках украинцев, как и в прошлом году, занимают такие страны, как Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет (увеличение на 350 тысяч человек) и Турция», — отметили в ведомстве.
Пограничники отмечают также увеличение поездок в Германию (165 тыс.), Италию (125 000), Испанию (50 000), Грецию и Данию (30 000), Австрию и Кипр (по 25 000), Латвию (20 000), Болгарию и Чехию (по 15 000), Эстонию и Швейцарию (по 10 000).
Путешествия в США и Израиль остаются на уровне прошлого года.
Цигикал отметил, что количество путешествующих украинцев по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%.
В частности, фиксируется увеличение поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением — в целом это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты увеличился на 29%.
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